Яценюк каже, що Росія "замість батога витягнула пряник"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, коментуючи сьогоднішні заяви Президента Росії Володимира Путіна, що "Газпром" зробив Україні знижку на газ для закачування в ПСГ.

“Повністю змінили тактику: півроку тиснули на Україну і “розстрілювали” Україну з усієї зброї, яка була в арсеналі Російської Федерації, починаючи з економічних санкцій і закінчуючи політичним тиском. Зрозуміли, що ми встояли. І зараз вони замість батога витягнули пряник”, - сказав депутат.

Коментуючи заяву Путіна, Яценюк наголосив: “По-перше, вони фінансують Україну на комерційних умовах, як фінансує весь світ. По-друге, те, що стосується заяви Президента Путіна про 260 доларів за 1000 кубічних метрів газу, так тепер стало зрозуміло, що, виявляється, реальна ціна газу не 400, а реальна ціна газу 260”.

У такому випадку, на його думку, Путін має сам відмовитися від такої ціни і, можливо, “перерахує той контракт (між Україною та Росією - УНІАН), і таким чином ми отримаємо газ по 260 доларів” за тисячу кубометрів.

“Але це ніяким чином не стосується євроінтеграційних прагнень України”, - додав Яценюк.

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Також Яценюк наголосив, що “потрібно дивитися не на заяви, а на реальні дії”.

“На превеликий жаль, реальні дії залишаються ті ж самі: Росія тисне на Україну для того, щоб Україну затягнути у Митний союз і не дати можливості підписати Угоду (про асоціацію між Україною та ЄС - УНІАН)”, - наголосив лідер фракції і висловив думку, що Росія тиснутиме на Україну і після підписання Угоди з ЄС, до чого потрібно бути готовими.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Путін заявив, що російський газовий монополіст "Газпром" з відома російського керівництва надав Україні знижку на газ для закачування в підземні сховища (ПСГ), - ціна на газ становила близько 260 дол. за тисячу кубометрів.

Зокрема, як заявив Путін, «Україна і Росія – це абсолютно точно братські держави, я вже говорив, за великим рахунком, це один народ. Отже, зрозуміло, ми все одно будемо співробітничати так само, як це робимо зараз, незважаючи на те, що ці дискусії відбуваються, досить емоційно і бурхливо відбуваються дискусії, пов`язані з можливим підписанням Україною документа про асоціацію з ЄС».

Як відзначив Путін, «наші банки 10 днів тому, звичайно, не без мого відома, оформили Україні черговий кредит 750 мільйонів доларів. А «Газпром», теж не без відома російського керівництва, пішов на те, що допоміг Україні закачати необхідний газ в газове сховище зі знижкою, здається, 260 доларів за 1 тисячу кубів. Приблизно, я можу помилитися в якихось доларах, коли ціна для України зовсім недавно була 400, а зараз вона впала десь 380-390. А ми зробили знижку, «Газпром» зробив знижку для закачування в ПСГ України. Тобто ми співробітничаємо, допомагаємо Україні, нашим українським партнерам, нашим друзям. Але якщо ми побачимо, що підписані документи підривають наш власний ринок, зрозуміло, ми змушені будемо вжити певних заходів із захисту свого власного ринку».