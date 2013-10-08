Путін заявив, що Газпром зробив Україні знижку на газ

Раніше Україна заявляла про плани закачати в ПСГ тільки необхідні їй 14 мільярдів кубометрів газу, а "Газпром" вимагав збільшити цей обсяг до 19 мільярдів кубометрів для забезпечення безперебійного транзиту в ЄС. Згодом Київ скорегував плани закачування палива до 17-20 мільярдів кубометрів.

Наприкінці вересня держкомпанія "Укртрансгаз " повідомляла , що в ПСГ вже закачано 15,3 мільярда кубометрів газу , передає РІА Новости.

"Газпром" не без відома російського керівництва пішов на те , що допоміг Україні закачати необхідний газ в підземні сховища зі знижкою - це 260 доларів за тисячу кубів приблизно. Коли ціна на газ для України була зовсім недавно 400 , а зараз впала до 380-390 доларів, ми зробили знижку для закачування в ПСГ", - сказав Путін на прес -конференції у вівторок.