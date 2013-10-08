Путін: ЗВТ України з Євросоюзом може нашкодити економічним стосункам з РФ

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції за підсумками саміту АТЕС.

"Це може створити певні проблеми в торговому обороті і кооперації, безумовно, все це разом якоїсь шкоди відносинам в економічній сфері може принести, але у нас не буде жодних проблем у політичній сфері, я впевнений", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання про те, чи не означає можливість приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС віддалення від Росії, Путін зазначив: "Не думаю, що це означатиме віддалення. Як би ми не рухалися, ми все одно десь зустрінемося, питання в ціні цього шляху і його ефективності ", повідомляє РІА Новости.

Він ще раз підкреслив, що Росія, у разі створення такого союзу, змушена буде вжити заходів щодо захисту свого ринку. "У нас достатньо велика різниця у рівні митного захисту своїх ринків з Україною, і якщо Україна, а до цього все і йде, і далі знизить рівень захисту своєї митної території, то нам доведеться приймати захисні заходи, але це мають бути заходи в рамках СОТ ", - сказав президент.

Путін також заявив, що Росія запропонувала Україні провести консультації на урядовому рівні перед прийняттям рішення про приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС.

"Ми сподіваємося, що наші українські друзі з нами теж проконсультуються перед тим, як вчинять ті чи інші дії. Це не іронія, ми запропонували провести на урядовому рівні такі консультації, щоб реально побачити всі плюси і мінуси розвитку наших відносин у поза СНД", - сказав він.