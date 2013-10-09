Росія може ввести візи для українців через зближення з ЄС - радник Путіна

Про це заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

"Україна - велика країна, яка з нами завжди жила разом, і нам навіть важко собі уявити, що раптом обірвуться ці тисячі коопераційних зв'язків, з'явиться візовий режим на кордонах, і, як у жахливому сні, ми будемо згадувати, що відбувалося під час грузинського конфлікту, коли тоді явно ворожа нам влада направляла українських фахівців воювати з російськими солдатами", - цитує його Українська правда.

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За словами Глазьєва, українське керівництво ще півроку тому не мало ні українського, ні російського перекладу угоди про асоціацію - "аж до того моменту, коли ми за них переклали текст угоди з англійської на російську".

"Ми взяли угоду у наших колег з Брюсселя англійською мовою, зробили переклад на російську, українські міністри з великим інтересом її прочитали, коли я їм дав. Вони до цього не читали тексту - там переговорники були, звичайно, але переговорники не доповідали, очевидно, своєму керівництву, і якось справа йшла на їх розсуд", - сказав радник Володимира Путіна.

"Це ті самі переговорники, які втягували Україну у Світову організацію тогівлі, оплачувані із зарубіжних фондів технічної підтримки", - уточнив він.

"Ці люди просто за своєю суттю були заангажовані. Для них було завдання узгодити документ як завгодно, лише б скоріше. І віце-прем'єр український, який парафував текст цієї угоди в грудні 2012 року англійською мовою, англійською не володіє", - додав Глазьєв.

"Тому, питання, як він міг взяти на себе відповідальність парафувати текст, який прочитати він не може... Це все дуже дивні речі, які в нашій країні відбуватися не можуть, а там можуть", - сказав він.

"Українська політична верхівка настільки тісно пов'язана з олігархічним українським капіталом, що бізнес-інтереси превалюють. Превалюють настільки, що немає коли навіть прочитати угоду. Їм здається, що якщо вони отримають асоціацію з ЄС, то гроші, які вони вивезуть в ЄС, будуть легалізовані, що є помилкою...", - додав Глазьєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше у вересні помічник Президента Росії Сергій Глазьєв стверджував, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС означає дефолт для України, запобігання якому вимагатиме від Європейського Союзу не менш як 35 млрд дол.