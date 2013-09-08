Радник Путіна пообіцяв Україні дефолт через півроку

Дефолт може статися через 2-3 місяці або через півроку, заявив радник президента РФ Сергій Глазьєв в інтерв'ю радіостанції Ехо Москви.

"У неї (України - УНІАН) дефіцит платіжного балансу, хронічний і великий, який закривається сьогодні зростанням зовнішнього боргу. І хоча частка зовнішнього боргу щодо ВВП України не така велика, десь 40% з лишком, але він короткостроковий" , - сказав Глазьєв.

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Він також визнав, що основні причини дефіциту лежать "на російському фронті".

"Сьогодні Україна торгує з великим дефіцитом, і цей дефіцит утворюється якраз на нашому фронті, через те, що Україна платить дорого за енергоносії і зберігаються бар'єри з експорту українських товарів до Росії" , - зазначив радник.

На його думку, уникнути дефолту Україна може, вступивши до Митного союзу.

"Якщо Україна йде до нас у Митний союз, всі ці проблеми знімаються автоматично. Плюс вона отримує можливість доступу до наших кредитних ресурсів. Ми говоримо про можливість розрахунків у національних валютах. Загалом, ми прогнозуємо, що в разі участі у Митному союзі з нами, Україна отримує додатково не менше 7% зростання валового продукту щороку, до 2030 року" , - додав Глазьєв.