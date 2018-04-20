Створення коаліції: версії політиків

Соціалістична партія України підписала Меморандум про створення помаранчевої коаліції і чекає ще двох підписів. Про це УНІАН повідомив Микола Рудьковський.

Микола Рудьковський, СПУ: Ми вже підписали Меморандум. До помаранчевої коаліції, крім нас, увійдуть БЮТ та Наша Україна. Тепер ми чекаємо, коли її підпишуть наші партнери. Ми не обговорювали кадрові питання, ми підписали принципи формування більшості. Більшість формуватиме уряд. БЮТ швидше за все пропонуватиме Юлію Володимирівну. Але дискусії щодо розподілу посад ще не було.

Андрій Шкіль, БЮТ:

Президент зустрічається і з лідером Партії Регіонів, демонструючи всім, що він не проти укласти коаліцію з біло-голубими... З Юлією Тимошенко у Президента була продуктивна розмова, але посади ми не обговорювали, ішлося про принципи формування більшості. Чекаємо на якесь рішення Президента сьогодні ввечері.

Тарас Чорновіл, Партія регіонів:

Коаліцію буде створено між 10 травня та 10 червня. Поки що можливі меморандуми, декларації про наміри, перевірка на вошивість, на “посадові” апетити. Я не учасник переговорів, але підозрюю, що “Регіони” можуть вести переговори як і з Морозом, так і з Ющенком. Мороз нам дав досить чіткий сигнал, що він готовий до розмови. Серйозним бар’єром може стати особа Юрія Луценка. Але якщо Мороз не лобіюватиме для Луценка урядових посад, то ця перешкода не буде непереборною. Тим більше, що офіційно нинішній міністр внутрішніх справ не є членом СПУ.

Загалом чим швидше Юля Тимошенко підпише якусь декларацію про наміри з “Нашою Україною”, тим більша ймовірність укладання угоди НУ з Партією регіонів. Коли реально “нашоукраїнці” зіштовхнуться з розподілом парламентських та урядових посад із силою Юлії Тимошенко, то ця декларація стане неактуальною. Значно перспективнішим мені здається різнокольорова коаліція НУ і Партії Регіонів. Це може бути прагматичний союз без “любих друзів” та революційних сентиментів. Тут теж є серйозні перешкоди. Скажімо, фігура Івченка. Голова Нафтогазу майже член сім’ї і Віктора Андрійовича. У той час як його фігура неприйнятна для нас.