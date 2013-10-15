Кучма вважає, що Росія скоро може припинити співпрацю з Україною

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю агентству УНІАН.

«Росія продовжує з нами співпрацю лише тому, що не може наразі без нас обійтися. Поки що ракетна техніка, наш «Зеніт» Росії потрібен (Україна виробляє для Росії супутники розвідки з ракетами-носіями і окремо ракети-носії, а також системи управління ними - УНІАН). В авіації – те ж саме, є інтерес до всіх розробок АНТК ім. Антонова. Хоча, останнім часом, незважаючи на затребуваність у російській військовій і цивільній авіації українських літаків, РФ від них починає відмовлятися», - говорить Кучма.

При цьому, наголошуючи, що він завжди був і залишається прихильником тісної і широкої співпраці з Росією, екс-президент констатує: «На превеликий жаль, сьогоднішня влада не знаходить аргументів для такої політики. Та й сама Росія багато чого нам обіцяла, але нічого не зробила».

Так, за словами Кучми, Москва досі не пішла на перегляд газових контрактів 2009 року, зниження ціни на газ і усунення інших, дуже невигідних для України умов – незважаючи на те, що обнадійливі заяви з російського боку лунали в Харкові в 2010 році.

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Також, зазначив Кучма, залишилися не реалізованими російською стороною багато двосторонніх проектів у різних секторах машинобудування, авіації, суднобудування, енергетики, інфраструктури, ракетно-космічної і інших галузей.

«Мало того, другий рік у нас скорочується зовнішньоторговельний товарооборот. Причому тоді, коли з Росією і з усіма країнами СНД у нас діє Зона вільної торгівлі, хай і із значними виключеннями», - додає він.

На питання, чи зможе, в реальності, Росія замістити своїми внутрішніми ресурсами поставки певної продукції з України, екс-президент відповів, що такий ризик існує: «Потрібно усвідомлювати, і говорити про це, не замовчувати проблему. Річ у тім, що на державному рівні в РФ ухвалено рішення: у військово-промисловій сфері з Україною не працювати. Я маю на увазі нові перспективні проекти. Старі вони, звичайно, завершують, але нові не починають», - зазначив Кучма.

Кажучи про те, скільки часу знадобиться РФ, щоб відійти від співпраці з Україною, колишній Президент висловив думку, що це залежатиме від завдання, яке ставить російське керівництво. «При сьогоднішньому характері наших відносин цей процес російська сторона форсуватиме», - переконаний він.

«На сьогодні немає жодного хоч трохи серйозно реалізованого або такого, що хоча б розроблявся, проекту. Тому не хочу повторювати «що було б, якщо...». На жаль, саме ця фраза характеризує наші відносини з Росією», - сказав Кучма.

Другу частину ексклюзивного інтерв'ю Леоніда Кучми читайте завтра на сайті УНІАН.