Шанси України на підписання Угоди з ЄС швидко зменшуються - євродепутат

Про це йдеться у коментарі віце-голови Європейської народної партії Яцека Саріуш-Вольського, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

"Часу вже немає, і шанси України на підписання Угоди про асоціацію в листопаді на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі швидко зменшуються. України повинна негайно продемонструвати справжній прогрес. Якщо цього не зробить, то Євросоюз не підпише угоду виключно на базі чистої риторики", - заявив він.

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Коментуючи вчорашній звіт спецпредставників Європарламенту Александра Кваснєвського і Пета Кокса, євродепутат висловив жаль, що їм поки не вдалося досягнути вирішення проблеми Тимошенко.

Саріуш-Вольський заявив, що Євросоюз не планує змінювати висунуті раніше Україні умови для підписання Угоди про асоціацію, і нагадав, що серед них є питання вибіркового правосуддя.

"Частина реформ була запроваджена, але Україна повинна зрозуміти, що без відмови від вибіркового правосуддя, що означає звільнення на підставі помилування Тимошенко, Угода про асоціацію не буде підписана в цьому році", - сказав депутат, який представляє в Європарламенті Польщу.