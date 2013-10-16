«Батьківщина» вимагає для Тимошенко вибіркового правосуддя - Чечетов

Так прокоментував заяву Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» про те, що помилувати екс-прем'єра можна, не приймаючи додаткових законів, лише указом Президента України, народний депутат, перший заступник Голови парламентської фракції ПР Михайло Чечетов.

«Схоже, у «Батьківщині» забули, що вони вже кілька років і в Україні, і в Європі всім продзижчали вуха проблемою так званого вибіркового правосуддя. І ось тепер ця партія публічно зажадала саме цього від Президента України - адже помилування є елементом процесу правосуддя. Соратники Юлії Тимошенко, що вимагають її звільнення під приводом лікування за кордоном, при цьому відмовляються приймати закон, який відкриває таку можливість для всіх українських ув'язнених. Вони вимагають для свого лідера унікальний правовий акт. Але ж ні в одній цивілізованій країні світу не приймаються закони під одну людину. Виходить як у Джорджа Оруелла: всі рівні, але деякі рівніші», - заявив народний депутат.

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«Судові рішення про ув'язнення колишніх прем'єрів не є чимось незвичайним для багатьох європейських країн - наприклад, Ісландії, Хорватії, Італії. Але ж президент Італії, незважаючи на всі заяви засудженого Сильвіо Берлусконі і його однопартійців, не збирається видавати указ про помилування екс-прем'єра», - повідомив він, повідомляє прес-служба ПР.

На його думку, питання про можливість лікування за кордоном українських засуджених необхідно відпрацювати на законодавчому рівні. «Подавайте законопроект, і ми подивимося, - звернувся Михайло Чечетов до представників опозиції. - Але прийняття такого закону не повинно бути способом ухилення від кримінальної відповідальності або відбування покарання за скоєні злочини. Так що давайте будемо чесними, панове опозиціонери».