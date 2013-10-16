Підстав для звільнення Тимошенко немає - регіонал

Коментуючи продовження місії Кокса та Кваснєвського, народний депутат зазначив: «Відстрочка цього звіту свідчить про те, що основні вимоги, які були висунуті ЄС до української влади, до парламенту, виконуються».

У той же час, говорячи про питання Юлії Тимошенко, він сказав, що екс-прем'єр не може бути помилувана, адже не пройшло половини терміну її ув'язнення. Тому порівнювати її питання з питанням Юрія Луценка не варто. Володимир Сальдо також нагадав, що «Юлія Тимошенко не компенсувала втрати, які завдала її діяльність Україні». І додав, що, крім того, є ще й незавершені справи стосовно екс-прем'єра, які досі розглядаються в судових інстанціях, повідомляє прес-служба ПР.

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«Тому для помилування не вистачає відповідних умов», - зазначив парламентарій.

Він також нагадав, що прецедентів, щоб надати можливість увязненим виїхати за кордон на лікування, в нашій країні ще не було. І одночасно звернув увагу на те, що «для того, щоб Юлія Тимошенко могла виїхати за кордон на лікування законно, потрібно прийняти ряд законодавчих актів. Але їх сьогодні ще немає, і створюється враження, що опозиція не надто прагне над ними працювати. Опозиція тільки говорить про те, що це потрібно, але нічого не робить у цьому напрямку, перекладаючи всю відповідальність на владу. Хоча саме опозиція повинна розробити комплекс законопроектів, який би дав можливість створити в Україні умови для того, щоб ув'язнені, у разі необхідності, якщо на місці це неможливо забезпечити, могли лікуватися за кордоном. Але здається, що опозиціонерам краще, щоб екс-прем'єр була в ув'язненні. Адже якщо вона вийде на свободу, з'явиться серйозний конкурент у Арсенія Яценюка», - акцентував увагу Володимир Сальдо.

Він висловив думку, що питання Юлії Тимошенко не є пріоритетним у напрямку підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Політик також зазначив, що зараз в Україні забезпечуються всі умови для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.