Ахметов вважає, що Україна повинна виробити правила для інвесторів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Міжнародному саміті в Донецьку.

За його словами, правила гри в економіці повинні бути виграшними і для України, і її інвесторів.

«Що нам потрібне, щоб інвестор не приїхав до нас у костюмі, а виїхав у шортах? Тоді він і сам не приїде, і всім розповість. А що потрібне Україні? Правила для інвесторів. Щоб не вийшло так, що Україна зустрічає інвесторів у нарядному платті, а проводжає в купальнику», - зазначив Ахметов.

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Він також наголосив, що Україна повинна бути сильною і незалежною.

«Сила - це те, коли нас поважають у Росії, і в США і Європейському союзі. Незалежність – це коли ми не залежимо ні від Росії, ні від США, ні від Євросоюзу. Але неможливо стати сильною і незалежною країною без сильної економіки, без економічного зростання», - сказав Ахметов.