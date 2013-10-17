Ахметов вважає, що Україна повинна виробити правила для інвесторів
Бізнесмен Рінат Ахметов вважає, що Україна повинна виробити правила для інвесторів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Міжнародному саміті в Донецьку.
За його словами, правила гри в економіці повинні бути виграшними і для України, і її інвесторів.
«Що нам потрібне, щоб інвестор не приїхав до нас у костюмі, а виїхав у шортах? Тоді він і сам не приїде, і всім розповість. А що потрібне Україні? Правила для інвесторів. Щоб не вийшло так, що Україна зустрічає інвесторів у нарядному платті, а проводжає в купальнику», - зазначив Ахметов.
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Він також наголосив, що Україна повинна бути сильною і незалежною.
«Сила - це те, коли нас поважають у Росії, і в США і Європейському союзі. Незалежність – це коли ми не залежимо ні від Росії, ні від США, ні від Євросоюзу. Але неможливо стати сильною і незалежною країною без сильної економіки, без економічного зростання», - сказав Ахметов.