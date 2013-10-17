Азаров: Наступний рік має стати переломним для інвестиційної політики

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Він зазначив, що залучення інвестицій провідних європейських і світових виробників дає не просто збільшення обсягів виробництва, а й технологічну першість, високу культуру виробництва.

«А головне - це нова якість життя і соціальних стандартів у регіоні. Це найкращий і найшвидший шлях соціально-економічної модернізації. Саме тому, до речі, ми зацікавлені в доступі до європейських технологій без мит та інших обтяжень і перешкод, що дасть змогу Україні створити зону вільної торгівлі з ЄС. Тому я доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі узагальнити напрацювання бізнес-форуму», - сказав Азаров.

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Він переконаний, що «нам давно пора створити власний інвестиційний стандарт. Це велика, багатофакторна робота. Всі зусилля із створення сприятливого інвестиційного клімату, які ми зробили, треба переосмислити і модернізувати в новій системі - національному інвестиційному стандарті».

Як зазначив прем'єр, його створення потребуватиме копіткої взаємодії з інвесторами, промисловцями і підприємцями, з Верховною Радою України.

«Цю роботу необхідно значно посилити. Переконаний, що в сенсі інвестиційної політики вже наступний рік повинен стати переломним», - сказав Азаров.