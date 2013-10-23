Пшонку просять перевірити причетність Маркова до вбивства

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», відповідне звернення Кириленко направив Пшонці в середу, 23 жовтня.

Зокрема, Кириленко вважає, що, крім побиття учасників мирного пікету біля Одеської облдержадміністрації 2 вересня 2007 року, Марков причетний й до організації вбивства в Одесі 17 квітня 2009 лідера молодіжної патріотичної організації «Ciч» Максима Чайки. В облорганізації стверджують, що в 2009 році СБУ з цього приводу здійснювала перевірку, але «належної реакції тоді не було».

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Кириленко також просить перевірити факти можливої причетності Маркова до економічних злочинів, зокрема рейдерських захоплень підприємств - учасників ринку збору, вивезення і утилізації сміття, порушення податкового і антимонопольного законодавства України на користь ТОВ «Союз».

«Останніми роками в Одесі за активної підтримки міської влади здійснюється монополізація ринку збору, вивезення і утилізації сміття на користь ТОВ «Союз», що належить керівнику партії «Родина», колишньому народному депутату України Ігорю Маркову. Ці дії вже призвели до того, що із зазначеного ринку фактично витіснено інших учасників ринку», - вважає Кириленко.

Він також вимагає заборонити очолювану Марковим партію «Родина» як «сепаратистську і антидержавницьку».

Як повідомляв УНІАН, Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Єкатерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова облягали обласне відділення міліції. Сьогодні вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі та відправити до Києва.

Сьогодні на судовому засіданні представник державного обвинувачення попросив Печерський районний суд Києва обрати для Маркова запобіжний захід у вигляді арешту.