Суд заарештував екс-депутата Маркова

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив клопотання сторони державного обвинувачення щодо обрання Маркову саме цього запобіжного заходу.

Відповідно до ухвали суду, Марков утримуватиметься під вартою в київському СІЗО до 20 грудня.

На тему: Марков оголосив голодування

У свою чергу сторона захисту екс-депутата заявила, що оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, Маркова було затримано 22 жовтня під час допиту у будівлі Одеського обласного управління внутрішніх справ.

За даними Управління зв'язків з громадськістю МВС України, йому інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. У міліції нагадали, що йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської обласної адміністрації проходили пікети проти встановлення у місті пам'ятника Єкатерині ІІ. Маркова підозрюють в організації побиття учасників цієї акції, а також безпосередньо у самому побитті пікетувальників.

Сьогодні вночі Маркова було відправлено до Києва, аби Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід.

Довідка УНІАН. 12 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію народного депутата Маркова (фракція Партії регіонів). Таким чином суд визнав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі № 133 в Одесі, де переможцем став Марков. Авторами позову до ЦВК є троє осіб, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.

17 вересня голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що Марков вийшов зі складу фракції Партії регіонів.

20 вересня Рибак офіційно оголосив рішення ВАСУ про припинення повноважень депутата Маркова і запевнив, що це рішення суду буде виконано. Згодом він заявив, що з 20 вересня зарплата Маркову не нараховується, а його картку для голосування заблоковано.