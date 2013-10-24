Сьогодні Рада розгляне законопроекти про мирні зібрання та про пресу

Як передає кореспондент УНІАН, так сьогодні у порядку денному є законопроект про внесення зміни до ст. 22 закону України “Про державний бюджет України на 2013 рік” щодо реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості шляхом видачі фінансових казначейських векселів.

Також ВР розгляне два законопроекти щодо свободи мирних зібрань та законопроект про Суспільне телебачення і радіомовлення України, і законопроект про друковані засоби масової інформації.

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Законопроект щодо внесення змін до закону України “Про державний бюджет України на 2013 рік” також стосується погашення заборгованості за енергетичні ресурси, збільшення видатків Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами України, а також платежів за облігаціями, фінансування інфраструктурних проектів.

Крім того, депутати розглянуть законопроект про внесення змін до деяких законів України з питань національної безпеки, а також законопроект про внесення змін до закону України “Про вибори народних депутатів України” (щодо навчання для роботи на керівних посадах окружних виборчих комісій).