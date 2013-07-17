УДАР запропонував Раді ще один законопроект про мирні зібрання

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», над розробкою законопроекту працювали, зокрема, й правозахисники та представники громадськості, в тому числі й ті, що висловлювалиактивне незадоволення низкою норм законопроекту, зареєстрованого депутатами від Партії регіонів, «Батьківщини» та Комуністичної партії на початку липня цього року (№ 2508а). Також критику багатьох громадських організацій викликало те, що законопроект № 2508а зберігав структуру й чимало норм старого законопроекту № 2450, який був розкритикований Європейською комісією за демократію через право (Венеціанською комісією), зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, законопроект «УДАРівців» базується на положеннях проекту документу щодо мирних зібрань, який отримав у 2011 році позитивний висновок Венеціанської комісії.

Законопроект депутатів від «УДАРу» передбачає суттєво збільшити свободу мирних зібрань у порівнянні з усіма раніше розробленими проектами документів. Зокрема, передбачено, що повідомлення про проведення мирного зібрання на території одного населеного пункту або одного району можна подати за 6 годин до початку зібрання. А у випадку, коли орієнтовна кількість учасників становитиме понад 1000 осіб, або мирне зібрання проводиться на території більше, ніж одного району чи області, - за 24 години, поінформували в партії, нагадавши, що документи, які раніше розроблялися, встановлювали термін у 48 годин.

Крім того, законопроект «УДАРівців» звужує можливості для судових заборон мирних зібрань. Зокрема, суддя не зможе заборонити мітинг на основі своїх припущень, що мирне зібрання може бути використане нібито для пропаганди «міжнаціональної, релігійної та іншої ворожнечі», а також «пропаганди війни, насильства, порушення основоположних прав і свобод», якщо така мета не вказана у поданому до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування повідомленні. Не можна також буде забороняти мирні зібрання через звичні зимові епідемії грипу чи гострих респіраторних захворювань.

Проект закону встановлює обмеження лише на використання зброї під час зібрань, як це визначено Конституцією України. Проект документу прямо визначає можливість для мирних зібрань мати кількох організаторів, а також встановлює суворішу відповідальність міліції за бездіяльність чи протиправні дії під час мирних акцій.

Передбачено, що працівники міліції зобов’язані представлятися і пред’являти службове посвідчення на вимогу громадянина, а не лише у випадках, коли правоохоронець звертається до громадянина. Також вони повинні мати на формі жетон. Пропонується зобов’язати правоохоронців видаляти провокаторів з мітингу в разі, якщо з таким проханням до них звернулися організатори заходу.

Крім того, передбачається, що органи, які реєструють повідомлення про мирне зібрання, мають робити таку реєстрацію впродовж всього робочого часу, а не лише у визначені дні та години, поінформували в "УДАРі» про суть законопроекту.