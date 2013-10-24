Міщенко скаржиться, що його законопроект не розглядали у профільному комітеті

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ще не розглядав законопроект позафракційного народного депутата Сергія Міщенка щодо лікування ув'язнених.

Про це Міщенко сказав у коментарі УНІАН.

“Вчора був комітет, вони щось намагались там зробити. Мене навіть не викликали туди. Якщо навіть мою думку не питають - про що можна говорити”, - сказав він.

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Міщенко зазначив, що на вчорашньому засіданні комітету законопроект “намагалися з голосу поставити”, щоб включити до порядку денного комітету. “Але вони його не поставили. Він навіть не розглядався”, - сказав депутат.

У той же час, Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що сьогодні після 12 години винесе на розгляд парламенту питання щодо законопроектів про лікування ув'язнених. Про це Рибак оголосив після виступу народного депутата від Партії регіонів Володимир Олійника, який розкритикував за бездіяльність опозицію та лідера політради ВО “Батьківщина” Арсенія Яценюка.