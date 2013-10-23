Асоціацію з ЄС можна підписати і без лікування Тимошенко за кордоном - Рибак

Про це в інтерв'ю журналу «Фокус» заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак.

Відповідаючи на питання про можливість підписання угоди без лікування Тимошенко за кордоном чи її звільнення, він сказав, що головні зобов'язання України перед ЄС розписані, і в цьому переліку немає пункту, що стосується Тимошенко. «Думаю, підписання угоди можливе і без вирішення цього питання, якщо в Європі побачать, що процес підготовки до її лікування дійсно йде», – сказав Рибак.

Читайте також: Фракція ПР може проголосувати за "в’язничні канікули" Тимошенко - депутат

До того ж, він вважає, що підписання угоди – це початок шляху в європейську сім'ю, 28 країн мають ратифікувати документ, і на цьому етапі питання Тимошенко все одно порушуватиметься. «Адже якщо хоча б одна країна не затвердить угоду, отже, потрібно буде вести переговори, з'ясовувати причини і так далі», – сказав Рибак.