Міщенко запропонував відстрочити покарання Тимошенко на час лікування за кордоном

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який передбачає відтермінування виконання вироку засудженому у зв’язку з хворобою.

Текст відповідного законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування засуджених за кордоном”, розміщено на сайті парламенту.

Депутат пропонує внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, якими передбачено, що суд, у зв’язку з хворобою засудженого, що потребує лікування за кордоном, може відтермінувати покарання особи на строк її лікування за кордоном.

Клопотання про перенесення виконання вироку для хворого, що потребує лікування за кордоном, подається засудженим і до нього має бути долучена письмова згода іноземної держави, в якій засуджений має намір проходити лікування, та медичний висновок про необхідність такого лікування.

“Суд в ухвалі встановлює строк, на який відстрочується виконання вироку, зазначає про обов’язок засудженого не відлучатися з відповідної лікувальної установи без дозволу суду та прибути для подальшого відбування покарання після його видужання, але не пізніше закінчення строку, встановленого судом, роз’яснює підстави та наслідки скасування відстрочки виконання вироку, а також надає розпорядження про тимчасове припинення виконання покарання, в тому числі про звільнення особи, яка знаходиться в установі виконання покарань, до завершення відстрочки виконання вироку”, - йдеться в проекті.

Міщенко пропонує встановити, що у випадку відстрочки виконання вироку адміністрація установи виконання покарань або кримінально-виконавча інспекція на підставі ухвали суду про відстрочку виконання вироку, яка набрала законної сили, тимчасово припиняє виконання покарання до завершення такої відстрочки. Інспекція видає засудженому довідку встановленого зразка, де зазначаються підстави та строк, на який відтерміновується виконання вироку, а також адміністрація установи виконання покарань або кримінально-виконавча інспекція можуть надати засудженому дозвіл на виїзд за межі України.

Проект передбачає, що відстрочка виконання вироку у зв’язку з хворобою засудженого, що потребує лікування за кордоном, може бути скасована судом у разі, якщо засуджений ухиляється від лікування або не виконує взяті на себе у зв’язку з відстрочкою виконання вироку зобов’язання за клопотанням органу або установи виконання покарань, що відає виконанням покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженого. Копія ухвали про скасування відстрочки виконання вироку, що набрала законної сили, надсилається відповідному органу іноземної держави, уповноваженому на надання міжнародної правової допомоги для забезпечення повернення засудженого в Україну для подальшого відбування покарання.

У разі невиконання засудженим обов’язку щодо повернення для подальшого відбування покарання, у встановленому цим Кодексом порядку вирішується питання про видачу засудженого (екстрадицію) для виконання вироку та подальшого відбування покарання.

Автор проекту на своїй сторінці у Facebook написав, що “після багатогодинних суперечок і перепирань з керівництвом Верховної Ради, я зареєстрував зміни та доповнення до мого законопроекту про дозвіл лікування ув’язнених за кордоном. І то, це стало можливим тільки тому, що під стінами ВРУ на мене чекали журналісти”, - написав він, водночас на сайті парламенту міститься лише його законопроект від 2 липня.

За його словами, суть змін, які мені з неймовірними зусиллями вдалось зареєструвати, полягає в тому, що після прийняття мого законопроекту, Юлія Тимошенко, як вільна людина зможе покинути пенітенціарний заклад і поїхати до Німеччини на лікування.

“За основу свого законопроекту я взяв положення, які діють в законодавстві країн Євросоюзу. І не тільки Тимошенко, а всі ув’язнені, які цього потребують з рішенням суду зможуть отримати медичну допомогу за кордоном”, - пише Міщенко.

На його переконання, зараз Верховна Рада повинна проявити політичну волю, проголосувати за законопроект у першому читанні. А вже до остаточного його прийняття доповнити його нормами, які влаштують усі фракції Верховної Ради.

Як відомо, Міщенко зареєстрував законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування засуджених за кордоном” 2 липня 2013 року, 21 жовтня, він зареєстрував зміни до цього проекту.

Нагадуємо, що відкликаний альтернативний законопроект Рудьковського припускав зарахування часу лікування в тюремний термін.