Захист Тимошенко закликає Міщенка відкликати свій законопроект

Про це заявив на брифінгу захисник Тимошенко Сергій Власенко, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

«Закон Сергія Міщенка насправді є законом про те, як не підписати Угоду про асоціацію України з ЄС, і не є законом про лікування ув’язнених за кордоном, і не є законом про звільнення Юлії Тимошенко», - наголосив він.

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«Цей закон внесений гідним сином генпрокурора Пшонки. Він повинен бути відкликаний колишнім депутатом фракції БЮТ, людиною, яка виграла вибори на лозунгах про те, що звільнить свій округ для Юлії Тимошенко», - зазначив Власенко.

За словами захисника, «те, що робить Міщенко, – це повна профанація європейської інтеграції».

Він також підкреслив, що в законопроекті є велика стаття про зобов’язання держави, яка буде приймати хворого.

«Всі, хто прочитав цей закон, переконалися, що європейська країна, яка б мала прийняти будь-якого хворого на лікування, повинна стати співучасником політичних репресій», - сказав Власенко.

«Ця держава зобов’язана створити в клініці філіал Качанівської колонії. Ця держава зобов’язана повернути політичного в’язня в Україну і зобов’язана, по суті, створити тюремні умови в місці перебування такого хворого», - додав він.

За словами Власенка, закон Міщенка є неприйнятним для будь-якої держави, яка поважає демократичні цінності.

«Я звертаюся до Сергія Міщенка, щоб він згадав про те, що він колишній член БЮТ, і відкликав свій закон», - резюмував захисник Тимошенко.

Як повідомлялося, у законопроекті Міщенка передбачається, що засуджена особа може бути відправлена на лікування за кордон, але після закінчення лікування зобов'язана повернутися для подальшого відбування покарання.

У «Батьківщині» заявили, що не підтримуватимуть законопроект Міщенка.

22 жовтня позафракційний депутат Анжеліка Лабунська внесла до Верховної Ради альтернативний законопроект для лікування засуджених за кордоном.