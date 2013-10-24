Політолог: Тимошенко звільнять, але залишать поза політикою

Європа хоче лише звільнення Юлії Тимошенко із в'язниці, а не захищає її як політика - заявив в ексклюзивному коментарі телеканалу БТБ Олександр Рар, член правління Німецько-Українського Форуму (Берлін).

У той же час експерт вважає, що якщо Тимошенко поверне державі $200 млн вона може бути звільнена умовно-достроково, що не дасть їй право балотуватися на президентських виборах 2015 року і вона просто залишиться поза публічною політикою.

«Я не знаю, чи є у Юлії Тимошенко $200 млн. Напевно, є, але як їх зібрати? Але якщо вийде, я думаю, це і є компромісний варіант, найкращий, краще не придумати. Вона платить гроші, її випускають з в'язниці, і вже без грошей і без політичного впливу, частково засуджена, не в змозі повернутися до свого статусу лідера опозиції», - сказав Рар.

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У той же час, коментуючи позицію деяких європейських лідерів щодо звільнення екс-прем'єра, експерт сказав, що її захищають лише як людину, а не як політика.

«Ви думаєте, що Європа тут особисто за Юлію Тимошенко? Європа не стоїть тут горою за Тимошенко як за політика. Її не розглядають як ідеального політика. Тут Європа не хоче втрутитися, ніхто не хоче її посадити на трон у Києві, але хочуть її звільнити», - підсумував Олександр Рар.

Нагадаємо, раніше в якості компромісного варіанту для звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко було запропоновано варіант, що вона залишає в'язницю умовно-достроково, якщо компенсує країні $200 млн. Але у випадку умовно-дострокового звільнення вона позбавляється права на участь у президентських виборах 2015 року.