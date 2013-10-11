Яценюк вважає реальними шанси на звільнення Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив сьогодні журналістам у Києві після зустрічі з главою Міністерства закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.

“Як на мене, зустріч обнадійлива. Вона відбулась після зустрічі міністра закордонних справ Німеччини з Президентом України і прем’єр-міністром України. Ми обговорили всі можливі шляхи вирішення проблеми щодо звільнення Юлії Тимошенко. Звичайно, все зараз в руках Віктора Януковича і усі можливості для цього є”, - сказав Яценюк, додавши, що з огляду на останні події “у нас є реальні шанси, я підкреслюю, реальні шанси підписати угоду і звільнити Юлію Тимошенко, надати їй можливість отримати медичну допомогу у Німеччині”.

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Відповідаючи на запитання, у які терміни можна очікувати вирішення питання щодо екс-прем’єра, Яценюк сказав, що йому, звичайно, хотілося б, щоб це було вирішено до 21 жовтня.

“Але, як я бачу, події будуть розвиватися, ну майже до останнього дня. Але основне завершення цих подій - щиро сподіваюся на те, що в нас буде успішне завершення, що угода буде підписана, а Юлія Тимошенко буде звільнена”, - зазначив Яценюк.

Нагадаємо, після зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле, зазначив, що Німеччина зробила свою пропозицію і готова прийняти Тимошенко на лікування.