Вечірнє засідання ВР розпочалося із запізненням на півгодини

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Рибак повідомив, що на початку засідання виступлять всі керівники фракцій парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє ранкове засідання ВР було достроково закрито через блокування трибуни парламенту.

Зокрема, опозиція заблокувала трибуну парламенту, протестуючи проти ухвалення поправки до Податкового кодексу щодо осіб, які не проживають в Україні постійно.

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Довідка УНІАН. Сьогодні, 24 жовтня, Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу і спростила процедуру реєстрації бізнесу.

За законопроект №2054а у другому читанні і в цілому проголосували 239 народних депутатів за необхідних 226.

Водночас найбільш спірною виявилася поправка народного депутата Ігоря Бриченка (фракція «Батьківщина»), врахована в остаточній редакції прийнятого закону. Поправка встановлює, що особа, яка має право проживання на території іноземної держави, вважається такою, що не проживає в Україні.

«Підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити пропозицією такого змісту: «У разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, що не проживає в Україні», - наголошується у поправці Бриченка і в остаточній редакції прийнятого Верховною Радою закону.