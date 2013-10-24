Ранкове засідання ВР достроково закрито

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, перший заступник голови ВР Ігор Калєтнік пояснив, що оскільки продовжуються консультації між керівництвом парламенту та лідерами фракцій, то ранкове засідання парламенту закрито.

Він зазначив, що вечірнє засідання розпочнеться о 16-й годині.

Як повідомляв УНІАН, в парламенті було оголошено перерву, оскільки опозиція заблокувала трибуну парламенту, протестуючи проти ухвалення з порушення регламенту змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків.

Рибак оголосив перерву до 12.30 та пішов радитися з лідерами фракцій щодо ситуації, яка виникла.