Путін: Росія буде захищати свій ринок від українських товарів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав журналістам на спільній прес-конференції за підсумками засідання Вищого євразійської економічної ради. За його словами, Україна плануючи підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом погоджується стандартизувати свою продукцію згідно з правилами ЄС.

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«Це хороший технічний регламент, навіть дуже хороший, але для того щоб випускати товари потрібна модернізація економіки, потрібна модернізація виробництва, яка вимагає великих інвестицій», - сказав Путін.

При цьому він підкреслив, що за оцінками російських експертів на це буде потрібно сотні мільярдів євро. Путін упевнений, що Україна не отримає ці інвестиції від Євросоюзу, оскільки сьогодні не йде мова про повномасштабне членство України в ЄС.

«На нашу думку, це може призвести до витіснення власних українських товарів на інші ринки і насамперед на ринки Митного Союзу», - зазначив Путін, нагадавши, що між Україною і Росією діє зона вільної торгівлі, тому він вважає, що українські товари хлинуть на ринок Митного Союзу.

«Для того, щоб захистити свій ринок, ми будемо змушені використовувати протокол № 6 Договору про зону вільної торгівлі. Це не означає, що ми будемо забороняти ввезення на російський ринок українських і товарів, це означає, що ці товари не будуть користуватися пільговим режимом у рамках ЗВТ», - сказав Путін, додавши, що українські товари буду поступати на російський ринок на таких же підставах, як для всіх інших країни світу, членів СОТ. Путін підкреслив, що він домовився з президентом України Віктором Януковичем сьогодні провести консультації.

«Ми сьогодні домовилися з Віктором Федоровичем, що ми проведемо, звичайно, консультації відповідно до правил, викладених в Договорі про зону вільної торгівлі. Ми залишаємо за собою право застосувати ряд заходів захисту», - підкреслив Путін на спільній прес-конференції за підсумками засідання Вищого євразійської економічної ради.