Путін про євроінтеграцію України: Ми не за і не проти. Це взагалі не наша справа

«Вступати чи не вступати в асоціацію з Євросоюзом - суверенна справа, але в разі підписання Києвом відповідного договору вступ до Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану стане неможливим», - заявив Путін, передає кореспондент УНІАН.

"Ми не "за" і не "проти" (асоціації України з ЄС). Це взагалі не наша справа - це суверенне право українського народу, українського керівництва в особі президента, парламенту і уряду", - сказав президент РФ на прес-конференції за підсумками засідання Вищої євразійської економічної ради.

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У той же час відповідаючи на запитання журналістів, чи можливий вступ України після асоціації з ЄС до Митного союзу, російський лідер відповів негативно.

"Ні, неможливо. Неможливо це тому, що в рамках цієї асоціації передбачається створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною ", - додав Путін.