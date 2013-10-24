Індія хоче зону вільної торгівлі з Митним союзом - Путін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав, виступаючи на засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні голів держав.

Він зазначив, що не тільки Туреччина висловила інтерес щодо інтеграції з Митним союзом, а й інші великі країни. «Хотів би вас поінформувати, шановні колеги, що такий само інтерес виявляє одна з найбільших економік світу – це Індія», - сказав Путін.

Президент Росії розповів, що під час його зустрічі з прем'єр-міністром Індії обговорювалося це питання. «Він просив мене порушити питання на нашій сьогоднішній зустрічі, що Індія хотіла б розглянути можливість підписання договору про зону вільної торгівлі з Митним союзом», - наголосив Путін.

За його словами, враховуючи масштаби індійського ринку та перспективи розвитку Азії в цілому членам Митного союзу «потрібно якнайсерйозніше поставитися до цієї пропозиції».

Водночас він наголосив, що умови вступу до МС повинні бути для всіх країн однакові.