Індія хоче зону вільної торгівлі з Митним союзом - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Індія хоче підписати договір про зону вільної торгівлі з Митним союзом
Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав, виступаючи на засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні голів держав.
Він зазначив, що не тільки Туреччина висловила інтерес щодо інтеграції з Митним союзом, а й інші великі країни. «Хотів би вас поінформувати, шановні колеги, що такий само інтерес виявляє одна з найбільших економік світу – це Індія», - сказав Путін.
Президент Росії розповів, що під час його зустрічі з прем'єр-міністром Індії обговорювалося це питання. «Він просив мене порушити питання на нашій сьогоднішній зустрічі, що Індія хотіла б розглянути можливість підписання договору про зону вільної торгівлі з Митним союзом», - наголосив Путін.
За його словами, враховуючи масштаби індійського ринку та перспективи розвитку Азії в цілому членам Митного союзу «потрібно якнайсерйозніше поставитися до цієї пропозиції».
Водночас він наголосив, що умови вступу до МС повинні бути для всіх країн однакові.