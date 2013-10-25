Кличко про висунення єдиного кандидата: Одне не суперечить іншому
13:19, 25 жовтня 2013Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко вважає, що його заява про намір балотуватися у президенти не перешкоджає висуванню опозицією єдиного кандидата на президентських виборах 2015 року.
Кличко заявив про намір балотуватися у президенти
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
“Одне не заперечує іншому”, - зауважив Кличко.
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Пізніше, додав він, опозиція вирішить, хто буде єдиним кандидатом у президенти.
Крім того, Кличко нагадав, що існує домовленість про єдиного кандидата у другому турі виборів, і висловив думку, що єдиний кандидат повинен бути і в першому турі.
“Ми знаємо, що буде багато технічних кандидатів, і буде зроблено все для того, щоб у другий тур вийшов той кандидат, який потрібен владі”, - сказав Кличко.
Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня з трибуни Верховної Ради Кличко заявив про намір балотуватися у президенти на виборах 2015 року.
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