Кличко про висунення єдиного кандидата: Одне не суперечить іншому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Одне не заперечує іншому”, - зауважив Кличко.

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Пізніше, додав він, опозиція вирішить, хто буде єдиним кандидатом у президенти.

Крім того, Кличко нагадав, що існує домовленість про єдиного кандидата у другому турі виборів, і висловив думку, що єдиний кандидат повинен бути і в першому турі.

“Ми знаємо, що буде багато технічних кандидатів, і буде зроблено все для того, щоб у другий тур вийшов той кандидат, який потрібен владі”, - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня з трибуни Верховної Ради Кличко заявив про намір балотуватися у президенти на виборах 2015 року.