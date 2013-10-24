Кличко заявив, що йде у Президенти України

“Щоб покласти край усіляким домислам і спробам розправитись зі мною, як з можливим кандидатом, я хочу заявити: Я балотуюсь в Президенти”, - сказав Кличко.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Кличко зробив з трибуни парламенту.

Він також зауважив, що події, які наразі відбуваються навколо нього, усі провокації спрямовані проти нього, як проти суперника чинного Президента України Віктора Януковича.

“Сьогодні змінами до Податкового кодексу влада намагається знищити своїх політичних конкурентів. Вони тихенько заховали поправку до кодексу, яка має абсолютно політичний зміст і спрямована особисто проти мене, як ймовірного кандидата в Президенти”, - сказав Кличко.

На тему: Рада затвердила норму, яка не дасть Кличку йти у президенти - Свобода

“Я чесно в ЗМІ сказав, що маю право на проживання у Німеччині. Але це не є порушенням українського законодавства і мого українського громадянства. Я громадянин України з моменту проголошення незалежності нашої держави і завжди ним буду”, - наголосив депутат.

Він також додав, що наразі намагаючись не допустити його до участі у президентських виборах через статтю у Податковому кодексі, його фактично намагаються позбавити громадянства України.

Крім того, Кличко наголосив, що влада проводить проти нього провокації. Зокрема, за його словами, йдеться про інформацію про нібито отримання його братом іншого громадянства, також роздаються листівки з неправдивою інформацією.

Кличко висловив думку, що Партія регіонів провокує опозицію на блокування парламенту. Проте, за його словами, парламент все одно працюватиме.