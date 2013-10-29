У Путіна кажуть, що Газпром вже достатньо натерпівся від України
Прес-секретар президент Росії Дмитро Пєсков заявив, що у питанні про оплату Україною російського газу немає політики, передає кореспондент УНІАН у РФ.
«Це не політична тема, а виключно господарсько-комерційна. «Газпром» вже достатньо довго терпів, довго проявляв гнучкість, довго намагався добитися від української сторони виплати боргів або термінів з оплати. У даному разі «Газпром» як компанія може проявляти гнучкість, і демонструвала цю гнучкість, але ця гнучкість не може бути безмежною», - сказав Пєсков журналістам.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Україна повністю не заплатила за поставки газу за серпень у сумі 882 млн дол.
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія може перевести Україну на передоплату з газу.
Відносини між країнами загострилися після того, як керівництво України відмовилося вступати до Митного союзу, ініціатором створення якого є Росія.