Медведєв пригрозив перевести Україну на передоплату за газ

Росія має намір перейти на поставки Україні газу за передоплатою, якщо проблема із заборгованістю не буде вирішена найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на селекторній нараді щодо боргів за поставки газу в Росії, передає РІА Новости.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер на селекторній нараді порушив питання про заборгованість Києва. За його словами, Україна досі не сплатила 882 мільйони доларів за поставлений у серпні російський газ, що згідно із контрактом загрожує їй переходом на систему передоплати. За його словами, була надана відстрочка до 1 жовтня, проте і цей термін давно минув.

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Російський прем'єр зазначив, що "такий варіант цілком можливий, інша справа, що це ускладнить ситуацію". "Найближчим часом треба дочекатися реакції українських партнерів, і залежно від цього, обрати відповідну лінію поведінки. Якщо реакції не буде, значить, доведеться переходити на попередню оплату", - сказав Медведєв.

Також сьогодні, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі складнощі, проте всі проблемні питання повинні вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Коментуючи заяву глави «Газпрому» Олексія Міллера про виникнення затримки з оплатою за газ, Азаров сказав: «Те, що Міллер говорить, це питання перш за все треба адресувати «Нафтогазу», тому що «Нафтогаз» здійснює розрахунки з «Газпромом», а не уряд. Наголошуємо: уряд тримає ці питання на контролі, але це, перш за все, питання двох господарюючих суб'єктів. Тому вони повинні розбиратися». При цьому він зазначив, що причини для затримок оплати є. «Якісь можуть бути причини, я про них говорив. Я ж не кажу, що у нас все безхмарно... Проблеми є. Але вони не є якимось критичними», - сказав Азаров.