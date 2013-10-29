"Газпром" заявляє, що Україна не сплатила $882 мільйони за постачання газу

"Газпром" стурбований ситуацією з оплатою поставок російського газу в Україну, досі не оплачені поставки за серпень на 882 млн доларів, хоча контрактом передбачено перехід на систему передоплати у разі порушення умов платежів, заявив журналістам голова правління російського газового холдингу Олексій Міллер, передає РІА Новости.

"Нас надзвичайно турбує ситуація, що склалася зараз з оплатою Україною постачань російського газу", - сказав він, нагадавши, що "Газпром" останнім часом неодноразово йшов українським колегам назустріч у питаннях виконання ними умов контракту. Зокрема , щоб "Нафтогаз України" міг своєчасно і повною мірою забезпечити платежі за поставлений газ, " Газпром" пішов на передоплату транзиту - на даний момент транзит газу територією України вже оплачений вперед до січня 2015 року.

Також нещодавно, зазначив Міллер, було прийнято ще одне важливе рішення - для проходження Україною осінньо-зимового максимуму і закачування у підземні сховища необхідного обсягу газу, "Газпромом" була надана значна знижка на купівлю газу. Таким чином, 5 мільярдів кубометрів газу були продані Україною за ціною 269 доларів за тисячу кубометрів, що означає знижку на суму понад півмільярда доларів.

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Нарешті, в частині оплати поточних поставок ми регулярно надавали можливість відстрочити платежі. Так, із поставок у серпні на суму 882 млн доларів було підписано доповнення до контракту, що дозволяє оплатити їх пізніше - до 1 жовтня. Однак жовтень закінчується, але рахунки досі не оплачені", - сказав Міллер.

На його думку, ситуація дуже серйозна, враховуючи, що за контрактом, у разі порушення умов платежів, передбачено перехід на систему передоплати за поставку газу. "Це питання треба вирішувати. І робити це терміново!", - Підкреслив Міллер.

Середня ціна російського газу для України у вересні зросла на 13,5 долара - до 407 доларів за тисячу кубів. Київ вже кілька років безуспішно домагається від "Газпрому" зміни контракту і зниження ціни. При цьому на кінець вересня комунальні підприємства теплоенергетики України накопичили 2,2 мільярда доларів боргу, і "Нафтогаз" вже заявляв, що це може завадити оплаті газу. Прем'єр України Микола Азаров заявляв, що вийти в односторонньому порядку з контракту з "Газпромом" Київ не може.