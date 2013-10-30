Євросоюз може відкласти асоціацію з Україною на 2014 рік - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сказав глава польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський в ефірі PolsatNews у середу.

Польський дипломат зазначив, ЄС може підписати угоду про асоціацію з Україною разом з підписанням аналогічних угод з Грузією та Молдовою, з якими такі документи планується парафувати на найближчому саміті СП.

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"Альтернативою є те, що з Україною також підпишемо наступного року", - сказав він, коментуючи можливість зриву підписання наприкінці листопада.

Сікорський сказав, що звільнення з ув'язнення екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко залишається "під знаком питання", закликавши українську владу не затягувати з виконанням усіх необхідних умов до останнього моменту.

"Від України залежить, чи вона виконає умови асоціації з Євросоюзом та стане на шлях, який може привести до членства в Європейського союзі. Така є ставка. Маємо надію, що Президент України зробить те, що потрібно, аби цю країну поставити на цей шлях", - сказав міністр.

При цьому він назвав "позорною" ситуацію у випадку не підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі "для тих, хто це обіцяв".

"Треба завершити реформу української прокуратури, виборчого законодавства та вирішити справу вибіркового правосуддя, а саме використання судової системи для ліквідації політичних ворогів", - перерахував він справи, які необхідно ще вирішити.

Сікорський додав, що вирішення "справи Тимошенко" необхідно знайти спільно з представниками спеціальної місії Європейського парламенту Олександром Кваснєвським та Петом Коксом.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка представників Європейського союзу заявляли, що у випадку зриву підписання угоди про асоціацію з Україною у листопаді цього року документ може бути підписаний лише після наступних виборів українського президента в 2015 році.