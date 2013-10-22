Підготовка до підписання Угоди з ЄС "проходить нормально" - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі та Швеції Радославом Сікорським і Карлом Більдтом сьогодні в Києві.

Зокрема, Азаров нагадав, що Кабінет міністрів на засіданні 18 вересня схвалив проект Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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«Зараз цей проект знаходиться на розгляді наших державних структур і буде остаточно винесений на розгляд Президента. Україна активно виконує ті угоди, про які ми домовилися з Євросоюзом. Я думаю, що ми зможемо відзначити значний прогрес у реалізації наших домовленостей. Сьогодні в парламенті знаходиться на розгляді останній (з євроінтеграційних – УНІАН) законопроект. Україна також активно співпрацює з місією Кокса-Квасневського. Буквально годину тому я провів із ними зустріч, і зараз вони зустрічаються з Президентом України. Отже процес підготовки, на мій погляд, проходить нормально», - заявив прем'єр.