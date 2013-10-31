Євросоюз пропонує МВФ дати Україні грошей, щоб полегшити тиск Росії - ЗМІ
Європейський союз проводить переговори з Міжнародним валютним фондом щодо надання до кінця року додаткових грошей Україні, яка знаходиться під економічним тиском з боку Росії.
Про це Reuters повідомило офіційне джерело в ЄС.
Згідно з інформацією, якщо після підписання угоди з Євросоюзом, Росія скористається сценарієм "газової війни", Європа готова допомогти Україні з газом та грошима, повідомляє Українська правда.
Інший чиновник у ЄС, який безпосередньо бере участь у переговорах, повідомив, що наразі відбувається обговорення з МВФ угод про фінансування, які можуть бути підписані найближчим часом.
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Водночас голова місії МВФ в Україні Микола Гергієв вважає, що жодного зв'язку між підписанням асоціації з ЄС та отриманням грошової допомоги.
У коментарі Reuters українські чиновники заявили, що ведуть переговори з валютним фондом без посередників.
Поки невідомо, якого розміру грошову допомогу потребує Україна, однак банкіри та фінансисти, які знайомі з економічним становищем країни, вважають, що ця сума може скласти від 10 до 15 мільярдів доларів.
Водночас умови отримання допомоги МВФ залишаться незмінними.