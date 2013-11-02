Комуніст: ЄС підпише Асоціацію, навіть якщо ув'язнять інших лідерів опозиції

Зокрема, таку упевненість в ефірі телеканалу Інтер висловив народний депутат від Компартії Олександр Голуб.

Він зазначив, що Євросоюз надто зацікавлений в приєднанні України, щоб зважати на арешт опозиціонерів, пише Gazeta.ua.

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"ЄС підпише Угоду про асоціацію, навіть якщо посадять Яценюка та Турчинова", - сказав Голуб.

Комуніст пояснив, що вищезгаданий документ передбачає, що Україна має розірвати усі інші договори, які суперечать його нормам.

Нардеп додав, що наша держава не зможе в разі асоціації з ЄС укласти жодної торговельної угоди без погодження з Брюсселем.

"Ця угода матиме катастрофічні наслідки для української промисловості", - переконаний Голуб.

За його словами, Євросоюз підпише цей документ, "навіть якщо людина, яка буде підписувати його від української сторони, висякається в нього, бо це вигідно Європі".

Як відомо, Київ розраховує підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" наприкінці листопада поточного року. На заваді цьому може стати питання звільнення Юлії Тимошенко.