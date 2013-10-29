Азаров обговорив із Кваснєвським та Коксом виконання умов для асоціації з ЄС

Як повідомляється на Урядовому порталі, під час зустрічі сторони обмінялися актуальною інформацією стосовно виконання Україною умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію та всеохоплюючу зону вільної торгівлі під час саміту "Східного партнерства", який відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада.

Як повідомляв УНІАН, наступні три дні Кокс і Квасневський працюватимуть у Києві і Харкові, де відбуває покарання колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

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Раніше, 4 жовтня, Кокс і Квасневський звернулися до президента України Віктора Януковича з клопотанням про помилування Тимошенко.