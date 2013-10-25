ЄС підпише угоду з Україною після вирішення питання Тимошенко

"Коли ми зустрічалися з президентом Януковичем і головою Ромпеєм, ми всі дали ясно зрозуміти, що ЄС виконає свої зобов'язання, якщо Україна виконає свої. Вона вже багато зробила, у багатьох сферах, в тому числі у правовій. Але Україні потрібно ще багато зробити у сфері "вибіркового правосуддя", в тому, що стосується Юлії Тимошенко", - заявив під час прес-конференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі голова Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу, повідомляє РИА Новости.

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"Нам необхідно рішення цієї проблеми. Існує місія, яку очолюють представники Європарламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський. Вони кілька разів були в Україні, вони підтримують контакт з владою України і з Єврокомісією. Ми закликаємо владу України співпрацювати з ними в пошуку рішення, так як це найкращий спосіб зробити підписання угоди можливим", - заявив, у свою чергу, ван Ромпей, відповідаючи на запитання журналіста.

Як повідомляв УНІАН, питання ув’язненої Тимошенко, яка перебуває на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові, є наразі основною перешкодою до підписання Угоди про асоціацію.

Раніше Тимошенко дала згоду на виїзд на лікування до Німеччини і перемовини на цю тему ведуть з нею та українським Президентом Віктор Януковичем спеціальні доповідачі Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський.