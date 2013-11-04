Кабмін хоче повернути в Україну гроші Лазаренка і Тимошенко - ЗМІ

Якщо владі це вдасться, бюджет поповниться на суму 4,1 млрд гривень. Про це повідомило «Сегодня» джерело в Кабміні.

Левову частку цієї суми становлять $ 477 млн​​, які були заморожені на рахунках Павла Лазаренка в 2006-му, коли він був засуджений американським судом. Тоді екс-прем'єра засудили на 9 років за фінансові махінації і оштрафували на $ 10 млн, а доля $ 477 млн ​​залишилася неясною.

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До цих пір вважалося, що, швидше за все, на ці мільйони «накладе лапу» Департамент юстиції США, проте, за словами джерела, український Кабмін вже подав клопотання з проханням повернути їх Україні. При цьому позиція Києва аж ніяк не безнадійна: аргументи позову слово в слово повторюють позицію прокурорів у 2006-му, на підставі якої Лазаренко був засуджений; а оскільки в Штатах діє прецедентне право, за логікою, рішення має бути на користь України.

Якщо в історії з $ 477 млн ​​Юлія Тимошенко, згідно з матеріалами суду, була задіяна лише побічно (нібито саме вона переказувала гроші на рахунки Лазаренка у 1996-1999 роках), то в позові, який Кабмін планує подати до суду Женеви, за інформацією джерела, вона є головним фігурантом.

Цей позов пред'являється одному з швейцарських банків, який, за неофіційною інформацією, контролюється Павлом Лазаренком. Через цей банк, згідно з позовом, Тимошенко, очолюючи уряд у 2008-2010 роках, «відмивала гроші у великому обсязі, ...особисто отримуючи величезні суми державних грошей».

Так, за словами джерела, в позові наводяться факти переведення екс-прем'єром сум в $ 44 млн і $ 14 млн з рахунків її офшорної компанії на рахунку в банку. Правда, запитувана Кабміном сума скромніша - «всього» $ 25 млн, що залишилися на одному з рахунків.

Думку щодо даної ситуації адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка вчора дізнатися не вдалося - його телефон був відключений.

А от її екс-адвокат, нардеп-бютівець Віктор Швець, вважає, що подібні позови безперспективні: «Спроби прив'язати Тимошенко до грошей Лазаренка робилися не один раз, але американський суд чітко роз'яснив, що вона до них не має відношення. Тому всі питання тут можуть бути тільки до сторони Лазаренка». Коментар Івана Лазаренка, брата екс-прем'єра, був лаконічним: «Я не володію інформацією з цього питання».

За словами джерела, Кабмін не має наміру зупинятися на зазначених клопотанні та в позові. Серед іншого він має намір претендувати на суму, яку виручать від продажу вілли Павла Лазаренка в Каліфорнії площею 6 тисяч кв. м, яку компанія Dugsbery, пов'язана з екс -прем'єром, купила ще в 1998 -му за $ 7 млн ​​і яку в жовтні нинішнього року каліфорнійський суд конфіскував, порахувавши, що вона куплена за злочинні гроші. Ще в 1999-му Генпрокуратура України заявила, що це були гроші, вкрадені з держбюджету, і це, за словами джерела, може бути аргументом для ще одного клопотання. «Але Штатами та Швейцарією справа на обмежиться, - додало джерело. - Гроші шукають і в інших країнах, і мова йде про сотні мільйонів доларів».