ЗМІ: США конфіскували палац Лазаренка у Каліфорнії (фото)

Відповідне рішення, ухвалене суддею Північного округу Каліфорнії Чарльзом Брейером 8 жовтня 2013 року, пише Українська правда.

"Власність, розташована за адресою 100 Orbitz Lane, прямо підлягає конфіскації, оскільки її було придбано близько 31 серпня 1998 року за гроші, що походять від відмивання коштів, у формі чеку на суму 6 мільйонів 745 тисяч доларів", - сказано в рішенні суду.

Сам Лазаренко так і не встиг пожити в цьому палаці на дев’ять спалень площею близько 2 тисяч квадратних метрів, оскільки був затриманий одразу після прибуття до США в 1999 році.

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Як відомо, придбання цього палацу входило до остаточного переліку пунктів обвинувачення про відмивання коштів, за якими Лазаренку в 2008 році було призначено покарання у вигляді тюремного ув’язнення на 97 місяців.

1 листопада 2012 року Лазаренко вийшов із тюрми після закінчення терміну покарання.

Зараз міграційний суд розглядає клопотання Лазаренка про надання йому легальних прав для перебування у США.

Родина Лазаренка мешкає в значно меншому будинку площею до 300 квадратних метрів у комуні Грінбрей, записаному на його дружину.