Депутати від "Батьківщини" прийшли до ВР у футболках із зображенням Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, на одязі у частини депутатів є напис: “Україні - волю!”, на футболках інших депутатів - “Юлі - волю!”.

Читайте також: Єфремов не хоче ухвалювати закони за командою Тимошенко

Депутати від “УДАРу” традиційно прийшли до парламенту у светрах із написом “Україна - це Європа”.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Юлія Тимошенко закликала опозицію підтримати законопроект Лабунської, а проект лідерів трьох опозиційних фракцій відкликати з ВР.