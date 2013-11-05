Депутати від "Батьківщини" прийшли до ВР у футболках із зображенням Тимошенко
10:04, 05 листопада 2013Політика
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Народні депутати від “Батьківщини” сьогодні прийшли до Верховної Ради у футболках та светрах із зображенням екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
"Батьківщина" прийшла до ВР у футболках із фото Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, на одязі у частини депутатів є напис: “Україні - волю!”, на футболках інших депутатів - “Юлі - волю!”.
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Депутати від “УДАРу” традиційно прийшли до парламенту у светрах із написом “Україна - це Європа”.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Юлія Тимошенко закликала опозицію підтримати законопроект Лабунської, а проект лідерів трьох опозиційних фракцій відкликати з ВР.
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