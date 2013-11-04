Єфремов не хоче ухвалювати закони за командою Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на Погоджувальній раді лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Олександр Єфремов наголосив, що фракція ПР має свою точку зору щодо всіх законопроектів (щодо можливості лікування ув’язнених за кордоном – УНІАН), окрім законопроекту народного депутата України Володимира Купчака, який у фракції ще не встигли проаналізувати. Єфремов, звертаючись до лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, сказав: «Нам не зрозуміло, чому ви знімаєте свій законопроект (йдеться про законопроект лідерів трьох фракцій опозиції з приводу лікування ув’язнених за кордоном — УНІАН), оскільки у вашому законопроекті є певні речі, які могли б бути враховані за остаточний законопроект».

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Єфремов також звинуватив опозицію в тому, що вона не пішла на створення робочої групи для напрацювання законопроекту, який був би підтриманий всім парламентом.

«У нас створюється якась цікава ситуація: нам команди йдуть або із зони ув’язнення, і кажуть, що ви голосуйте ось так, і ви терміново свій законопроект забирайте, і ви починаєте говорити, що ми голосуватимемо за законопроект Лабунської, або нам дають команду з-за кордону. Все-таки, можливо, ми живемо в Києві, і керуватимемося інтересами своєї держави, своїх людей, і відстоювати інтереси Києва, а не Москви чи Брюсселя», - наголосив лідер фракції ПР.

При цьому він наголосив, що сьогодні ЗМІ, зокрема газета «Сегодня», опублікували матеріали, згідно з якими з боку України ініційовано позови щодо повернення коштів, незаконно вивезених з України Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко. «У цій ситуації як бути? Ми почали обговорювати питання на засіданні фракції, а депутати ставлять запитання: а якщо цей позов офіційний, наскільки нас інформують ЗМІ, Україною ініційований, то як тоді бути? Яке тоді рішення приймати, зокрема щодо Тимошенко?», - сказав Єфремов.

За його словами, потрібно дати відповіді на ці питання, а не просто говорити, «що хтось не хоче нічого приймати».

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності планує сьогодні, 4 листопада, розглянути три законопроекти щодо лікування екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.

Зокрема, на засіданні комітету планується розглянути законопроект, який внесено лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком і Олегом Тягнибоком, а також ще два законопроекти, внесені позафракційними депутатами Анжелікою Лабунською і Сергієм Міщенком.

Нагадаємо, в законопроекті Міщенка передбачається, що засуджена особа може бути відправлена на лікування за кордон, проте після закінчення лікування зобов'язана повернутися для подальшого відбування покарання. У «Батьківщині» заявили, що не підтримуватимуть законопроект Міщенка.

22 жовтня позафракційний депутат Лабунська внесла до Верховної Ради альтернативний законопроект щодо лікування засуджених за кордоном. У ньому передбачається, що суд, ухвалюючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, зобов'язаний одночасно ухвалити рішення про звільнення такої особи від покарання через хворобу.

Три опозиційні фракції в законопроекті про заборону вибіркового правосуддя пропонують встановити, щоб особи, щодо яких міжнародними судовими установами або відповідними органами міжнародних організацій встановлено факти застосування вибіркового правосуддя або порушення Україною ст.18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підлягають помилуванню відповідно до Конституції України, або до них застосовується амністія. Законопроектом передбачається застосувати повну індивідуальну амністію до екс-прем'єра Тимошенко.

31 жовтня Представництво Європейського Союзу в Україні поінформувало, що Місія Європарламенту Кокса-Квасневського вважає, що необхідний консенсус з приводу лікування засуджених осіб за кордоном потрібно шукати на основі законопроекту народного депутата Лабунської.

1 листопада Тимошенко закликала опозицію підтримати законопроект Лабунської, а проект лідерів трьох опозиційних фракцій відкликати з ВР.