У Росії звільнили українського рибалку Федоровича - ЗМІ

Вчора пізно ввечері російські правоохоронці оголосили Федоровичу, що він може залишити територію Росії, та оформили відповідні документи.

За словами самого Олександра Федоровича, у підписаних ним паперах йдеться, що він має за потреби повернутися до Росії для участі у суді. Орієнтовно йдеться про лютий 2014 року, повідомляє радіо «Свобода».

Сьогодні близько 6:00 за київським часом Федорович разом зі своїм українським адвокатом Олександром Кудіновим залишив Єйськ і зараз має перетинати російсько-український кордон.

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Довідка УНІАН. 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Один член екіпажа – Федорович – був врятований і потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край РФ), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчий відділ Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Він очікує на суд в Єйську.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив баркас.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення стосовно нього кримінальної справи.

14 вересня у МЗС Росії за підсумками російсько-українських консультацій із врегулювання інциденту в Азовському морі повідомили, що справа Федоровича буде врегульована в рамках законодавства РФ.

МЗС України за підсумками цих консультацій виступив з вимогою об`єктивно і всебічно розслідувати інцидент, а також повернути Федоровича на Батьківщину.