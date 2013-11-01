ЗМІ: Українського рибалку в Росії переконують, що за ґратами буде краще (відео)

У цьому переконані його захисники та українські дипломати, повідомляє ТСН.

Він четвертий місяць перебуває на підписі про невиїзд у російському містечку Єйськ на березі Азовського моря. Йому інкримінують браконьєрство. Водночас російська прокуратура розслідує кримінальну справу за фактом загибелі чотирьох моряків, які були разом з Федоровичем під час тарана російським судном українського човна. Але жодних слідчих експериментів та зведень сам-на-сам прокуратура не проводила, каже Федорович. Натомість йому запропонували добровільно піти за ґрати, а також підписати свідчення про те, що українці самі пішли на таран російського катера.

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Також чоловік розповів журналістам, в яких умовах він живе. Телевізор і кіт – єдині розваги Олександра Федоровича. Він винаймає житло, на яке не має грошей (оплачує українське генконсульство в Ростові-на-Дону), харчується "Мівіною". Через нерви та травми у рибалки сиплеться та сивіє волосся і погіршився зір.

Пʼять зламаних ребер і пробиті легені після зіткнення із російським катером берегової охорони потроху загоюються, але без допомоги лікарів, оскільки Федорович не має місцевої прописки.

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Відпускати додому Федоровича категорично відмовляються, попри безліч клопотань українських дипломатів. Російські слідчі наполягають, що спіймали браконьєра. Він має щонайменше сплатити штраф, хоча ані сіток, ані риби в українському човні не знайшли. Про чотирьох загиблих під час зіткнення українських громадян воліють не згадувати.

Тим часом Федорович чекає зведень сам-на сам із своїми кривдниками. До зустрічі з російськими прикордонниками він щільно списав папірець питаннями.