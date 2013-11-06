Яценюк заявляє про переслідування владою сім`ї Луценка
Народний депутат України, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив про переслідування сім`ї екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на засіданні Верховної Ради України.
За його словами, “сьогодні Партія регіонів знову розпочала політичні переслідування по відношенню до депутатів від опозиції - щойно маски-шоу, які очолюються податковою міліцією, прибули на суб`єкт підприємницької діяльності, які є у власності родини Луценків, — закрили повністю все підприємство, всіх арештовують, всі заблоковані”.
При цьому Яценюк не уточнив, про яке підприємство йдеться і де воно розміщено.
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Він підкреслив, що Партія регіонів “почала наступний етап політичних переслідувань”.
За його словами, 5 листопада було розповсюджено також “фіктивну і фальшиву інформацію, що вони начебто шукають якісь гроші Юлії Тимошенко”. “Я думаю, що їм вдасться знайти гроші тільки не Юлії Тимошенко, а Партії регіонів та її керівництва, і вистачить грошей на те, щоб прогодувати не те що Україну, а й сусідні країни, і заплатити всім європейські пенсії”, - підкреслив Яценюк.
Він наголосив, що цей виступ на засіданні парламенту є його депутатським запитом до уряду України, до Міністерства доходів і зборів. “Ми вимагаємо зупинити політичні переслідування в Україні. Вам - не ЄС, а вам ближче Соловки і Сибір — це ваша ідеологія і ваші підходи”, - заявив Яценюк.
Як повідомляє Gazeta.ua, захоплено приміщення бізнес-центру ”Лотос”, що належить родині Луценків.
Як повідомила прес-секретар народного депутата Ірини Луценко Лариса Сарган, ”у приміщення зайшли співробітники податкової міліції (5 чоловіків у спортивних костюмах), у працівників компанії вилучені мобільні телефони. З приміщень вилучають сервери. Також до приміщення не допускають адвоката, який наразі перебуває на місці”.