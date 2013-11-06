Яценюк заявляє про переслідування владою сім`ї Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на засіданні Верховної Ради України.

За його словами, “сьогодні Партія регіонів знову розпочала політичні переслідування по відношенню до депутатів від опозиції - щойно маски-шоу, які очолюються податковою міліцією, прибули на суб`єкт підприємницької діяльності, які є у власності родини Луценків, — закрили повністю все підприємство, всіх арештовують, всі заблоковані”.

При цьому Яценюк не уточнив, про яке підприємство йдеться і де воно розміщено.

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Він підкреслив, що Партія регіонів “почала наступний етап політичних переслідувань”.

За його словами, 5 листопада було розповсюджено також “фіктивну і фальшиву інформацію, що вони начебто шукають якісь гроші Юлії Тимошенко”. “Я думаю, що їм вдасться знайти гроші тільки не Юлії Тимошенко, а Партії регіонів та її керівництва, і вистачить грошей на те, щоб прогодувати не те що Україну, а й сусідні країни, і заплатити всім європейські пенсії”, - підкреслив Яценюк.

Він наголосив, що цей виступ на засіданні парламенту є його депутатським запитом до уряду України, до Міністерства доходів і зборів. “Ми вимагаємо зупинити політичні переслідування в Україні. Вам - не ЄС, а вам ближче Соловки і Сибір — це ваша ідеологія і ваші підходи”, - заявив Яценюк.

Як повідомляє Gazeta.ua, захоплено приміщення бізнес-центру ”Лотос”, що належить родині Луценків.

Як повідомила прес-секретар народного депутата Ірини Луценко Лариса Сарган, ”у приміщення зайшли співробітники податкової міліції (5 чоловіків у спортивних костюмах), у працівників компанії вилучені мобільні телефони. З приміщень вилучають сервери. Також до приміщення не допускають адвоката, який наразі перебуває на місці”.