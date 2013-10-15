Адвокат Луценка виступив на захист Януковича

Про це Радіо Свобода заявив адвокат Луценка Олексій Баганець.

«Це виключне право гаранта Конституції. Тільки йому надане право помилувати, більше нікому – ні Верховній Раді, ні прем’єр-міністру, тільки Президенту України», – наголосив адвокат.

За словами Баганця, «положення про порядок здійснення помилування» є підзаконним актом, зміст якого визначає сам Президент України.

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14 жовтня стало відомо, що донецький адвокат Володимир Оленцевич просить Вищий адміністративний суд визнати незаконним указ Президента про помилування Луценка.

За словами Оленцевича, підписуючи указ про помилування Луценка, Янукович порушив норми «Положення про порядок здійснення помилування», згідно з якими право бути помилуваним має лише засуджений, що особисто подав Президенту відповідне прохання.

Оленцевич нагадує, що Луценко такого прохання не подавав. Прохання про його помилування подала Уповноважена з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ВАСУ поінформувала, що до суду звернулися двоє громадян, які оскаржили указ Президента від 7 квітня 2013 року про помилування Луценка.

Водночас ВАСУ виявив недоліки у позовних заявах і дав час до 23 жовтня усунути їх.