Донецький адвокат наполягає, що Луценко повинен повернутися у в'язницю

Донецький адвокат Володимир Оленцевич наполягає, що його позов до Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) з вимогою скасувати указ про помилування колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, не має недоліків.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

За словами адвоката, він отримав із ВАСУ Ухвалу суду, з якої виходить, що суддя ВАСУ Михайло Зайцев розглянув позов 9 жовтня, знайшов у ньому недоліки й виніс ухвалу виправити їх до 23 жовтня.

При цьому Оленцевич підкреслює, що в його позові вказано все що необхідно, але суд «чомусь не все побачив».

«Які недоліки? Нібито в позові не вказано, які саме мої права й свободи порушено Президентом. Проте я наполягаю, що на 7-й сторінці мого позову абсолютно певно сформульовано те, чого чомусь не побачив суд. Я припускав, що буде така реакція суду, і все написав. Для мене очевидна спроба суду не розглядати мій позов», - сказав адвокат.

На його думку, суддя «вирішив наперед результат справи». При цьому Оленцевич зазначив, що «не знає, чим мотивував у даній ситуації суддя».

Адвокат не вірить, що за його позовом буде ухвалено якесь судове рішення.

«Далі буде так: я спробую усунути недоліки, хоча усувати немає чого, а суд, коли отримає ці «усунення», винесе ухвалу - «Не усунув» і поверне мою позовну заяву. І на цьому крапка, оскільки це згідно із законом вже не оскаржується», - сказав Оленцевич.

Він наполягає, що не бачить процесуальних підстав для відмови щодо його позову.

«Я повинен усунути недоліки, яких насправді немає. Я вважаю, що з незрозумілих для мене мотивів суддя не взяв на себе відповідальність щодо відкриття провадження за моїм позовом», - підсумував адвокат.

Як повідомляв УНІАН, у Вищому адміністративному суді України 9 жовтня був оскаржений указ Президента Віктора Януковича про помилування екс-міністра внутрішніх справ Луценка.

У прес-службі ВАСУ уточнили, що з позовами про скасування президентського указу від 7 квітня 2013 року щодо помилування Луценка до суду звернулися двоє громадян.

Водночас ВАСУ виявив недоліки в позовних заявах і дав час до 23 жовтня усунути їх.