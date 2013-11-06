У ВР відправили всі законопроекти "про Тимошенко" на доопрацювання

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету було створено робочу групу, яку очолив народний депутат від Партії регіонів Геннадій Васильєв для доопрацювання даних законопроектів.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у ВР зареєстровано 4 законопроекти, що відкривають можливості для лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.

Це, зокрема, законопроект, внесений лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком, а також законопроекти, внесені позафракційними депутатами Анжелікою Лабунською, Сергієм Міщенком та Володимиром Купчаком.

На тему: У четвер Рада розгляне законопроекти про лікування Тимошенко за кордоном

Місія Європарламенту Пета Кокса та Александра Кваснєвського вважає, що необхідний консенсус з приводу лікування засуджених осіб за кордоном потрібно шукати на основі законопроекту Лабунської.

1 листопада сама Тимошенко закликала опозицію підтримати законопроект Лабунської, а проект лідерів трьох опозиційних фракцій відкликати.

Верховна Рада у четвер, 7 листопада, планувала першим питанням розглянути чотири законопроекти щодо лікування ув’язнених за кордоном.