Яценюк розповів, чому ранкове засідання ВР не відбулося

Ранкового засідання Верховної Ради України сьогодні не буде. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

За його словами, сьогодні Президент України Віктор Янукович та голова Верховної Ради України Володимир Рибак зустрінуться з місією Європарламенту Кокса-Квасневського.

Він сказав: “О 12 годині Янукович зустрічається з місією Кокса-Квасневського, а о 15.30 Рибак зустрічається з місією Кокса-Квасневського. Вони (парламентська більшість — УНІАН) отримають команди від Януковича і скажуть нам, чи вони погоджуються чи не погоджуються на наші пропозиції”.

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Яценюк повідомив, що опозиція пропонує включити в пакет для розгляду парламентом президентський законопроект про прокуратуру, а також законопроект, яким вносяться зміни до виборчого законодавства та законопроект народного депутата Анжеліки Лабунської щодо лікування засуджених за кордоном для ухвалення його за основу.

Він підкреслив, що в такому випадку всі ці питання в пакеті можна розглянути на наступному тижні в четвер, 14 листопада.

Він зазначив, що для цього наступний тиждень має бути пленарним.