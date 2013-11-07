Рибак відкрив засідання ВР та відпустив депутатів на перерву (фото)

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив сьогоднішнє ранкове засідання парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутати із фракції “Батьківщина” зібралися біля трибуни ВР з написом «Юлі – волю!». Вони тримають в руках літери, які складаються в текст: “Юлі – волю!”.

Сьогодні депутати від цієї фракції одягнуті в білі светри із написом “Україні - волю” та із зображенням Юлії Тимошенко.

Народні депутати від фракції “УДАР”, як і завжди, в червоних светрах із написом “Україна - це Європа”.

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Після відкриття засідання ВР депутати від “Батьківщини” залишили плакат «Юлі – волю!» біля президії та зайняли свої місця у сесійній залі.

Пысля цього Рибак оголосив 30-хвилинну перерву у ранковому засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак повідомив, що перерва оголошується для узгодження порядку денного.

Він запросив керівників парламентських фракцій до свого кабінету.